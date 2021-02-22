Карпин сравнил Норманна с Месси

Наставник «Ростова» Валерий Карпин после поражения в противостоянии 1/8 финала Кубка России с «Ахматом» (0:1) высказался об игре полузащитника Матиаса Норманна.

«Не забил пенальти? Так и Месси не забивает пенальти. Как раз надо отмечать другое: не незабитый пенальти, а объем работы, который выполнял, и качества футбола, которое показывал.

Атмосфера в раздевалке? Тишина, раздражение результатом... Мы играли вроде неплохо, но проиграли. Удовлетворения ни у кого, естественно, нет», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

Стоит отметить, что «Ахмат» пробился в четвертьфинал Кубка России.

Ранее гендиректор «Ахмата» подвел итоги матча против «Ростова».