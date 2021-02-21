Гендиректор «Ахмата» подвел итоги матча против «Ростова»

Генеральный директора «Ахмата» Ахмед Айдамиров подвел итоги матча против «Ростова», который прошел в рамках 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу грозненцев.

«Сейчас не будем концентрироваться на самой игре, ее качестве. Главное, что ребята проявили характер и победили. В Кубке и чемпионате команда выходит с целью победить», — передает слова Айдамирова ТАСС.



Ранее «Ахмат» обыграл «Ростов» в матче Кубка России.