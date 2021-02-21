Стрельцов заменит Бабикова на последних этапах Кубка мира по биатлону

Кирилл Стрельцов заменит Антона Бабикова на последних этапах Кубка мира по биатлону, передает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Юрия Каминского.

Также в национальную команду попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев.



Стоит отметить, что в рамках Кубка Мира осталось провести два этапа.

Ранее российские биатлонисты показали худший результат на ЧМ с 2016 года.