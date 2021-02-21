Стрельцов заменит Бабикова на последних этапах Кубка мира по биатлону
Андрей Черников
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Кирилл Стрельцов заменит Антона Бабикова на последних этапах Кубка мира по биатлону, передает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной России Юрия Каминского.
Также в национальную команду попали Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Карим Халили и Евгений Гараничев.
Стоит отметить, что в рамках Кубка Мира осталось провести два этапа.
Ранее российские биатлонисты показали худший результат на ЧМ с 2016 года.