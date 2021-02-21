Халили оценил свое выступление на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Карим Халили оценил свое выступление на чемпионате мира, который прошел в словенской Поклюке.

«Могу оценить его для себя на четверку. Думаю, мало кто вообще ожидал от меня некоторых результатов. Но в целом то, что я хотел в начале сезона, практически все выполнил», — сказал Халили.



Спортсмен отметил, что он выполнил задачу взять медаль, а в личной гонке попасть в топ-10.

Ранее Эдуард Латыпов рассказал о трудностях во время эстафеты на чемпионате мира.