Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта
Андрей Черников
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Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта, передает пресс-служба башкирской команды в Twitter.
Напомним, встреча должна была пройти 22 февраля, но ее перенесли из-за мороза.
«Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столице Башкортостана 22 февраля», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что матч Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен.
Матч 1/8 финала Бетсити Кубка России «Уфа» - «Урал» перенесен на 3 марта ��— ФК УФА (@UfaFc) February 21, 2021
Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столице Башкортостана 22 февраля ❄ pic.twitter.com/SfcvOkJXQu