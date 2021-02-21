Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» состоится 3 марта, передает пресс-служба башкирской команды в Twitter.

Напомним, встреча должна была пройти 22 февраля, но ее перенесли из-за мороза.



«Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта. Это связано с неблагоприятными погодными условиями в столице Башкортостана 22 февраля», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что матч Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесен.