ЦСКА и «СКА Хабаровск» назвали составы на матч Кубка России

Московский ЦСКА и »СКА-Хабаровск» назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Кубка России.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Щенников, Зайнутдинов, Ахметов, Дзагоев, Сигурдссон, Влашич, Шкурин.

«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Суслов, Эмерсон, Большаков, Колесниченко, Безлихотнов, Квеквескири, Мартусевич, Брков, Брагин, Базелюк.

Стоит отметить, что новички столичного клуба Эмиль Бохниен и Саломон Рондон остались в запасе.

Матч состоится в Москве 21 февраля. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, стартовый свисток которого прозвучит в 14.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что хавбек ЦСКА рассказал о высоких амбициях на Кубок России.