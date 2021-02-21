Российским лыжникам разрешили тренировку в экипировке сборной до старта ЧМ

Российские лыжники получили разрешение на тренировочный процесс в форме сборной до старта чемпионата мира, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал тренер сборной России Сергей Турышев.

«С 23 февраля, когда непосредственно начнется чемпионат мира, мы должны заклеить все флаги и гербы. Сейчас никаких проблем нет, потому что официальный запрет действует только на период чемпионата мира и Олимпийских игр», — заявил специалист.

Российские спортсмены не могут использовать национальные флаг и гимн, а также экипировку с российскими обозначениями из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что лыжница Беранова оскорбила русских и сравнила Большунова с обезьяной.