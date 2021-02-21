Рублев уверен в победе Медведева над Джоковичем

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где сыграют его соотечественник Даниил Медведев и сербский спортсмен Новак Джокович, передает ТАСС.

Вместе с Медведевым Рублев стал победителем ATP Cup. Также российские теннисисты встретились в четвертьфинале австралийского турнира, где Медведев обыграл соперника в трех сетах.

«Конечно, Дане реально победить в финале, он уже не один раз обыгрывал Джоковича и на очень крутых турнирах это делал. Матч в любом случае будет тяжелым для обоих: и для Новака, и для Дани. Будет очень интересный финал», - -заявил Рублев.

Медведев и Джокович сразятся 21 февраля, матч начнется не ранее 11.30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сообщалось, что Медведева назвали зеркальным отражением Джоковича.