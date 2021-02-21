Пас Малкина помог «Питтсбургу» выиграть у «Айлендерс»
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».
Встреча прошла в Питтсбурге на арене «ППГ Пэйнтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Мэтсон и Крис Летанг, оформивший дубль.
У проигравшей команды отличились Джонатан Эберле и Брок Нельсон.
Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.