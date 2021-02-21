«Реал» переиграл «Вальядолид» в матче чемпионата Испании
Вадим Балканов
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В очередном матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» переиграл «Вальядолид».
Встреча прошла в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счет оформил Каземиро.
Этот успех позволил подопечным Зинедина Зидана набрать 52 очка и приблизиться в турнирной таблице к лидирующему «Атлетико», который до этого уступил «Леванте».
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес уйдет из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона.