Мозес уйдет из «Спартака» по окончании сезона
Вадим Балканов
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Полузащитник сборной Нигерии Виктор Мозес уйдет из московского «Спартака» по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает «Чемпионат».
По информации источника, руководство красно-белых приняло принципиальное решение не выкупать игрока у лондонского «Челси».
Напомним, что в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Мозес провел десять матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско отказался комментировать судейство в матче 1/8 финала Кубка России против столичного «Динамо».