Хавбек «Спартака» Урунов продолжит карьеру в «Уфе»

Полузащитник московского «Спартака» Остон Урунов продолжить карьеру в «Уфе», сообщает «Спорт-Экспресс».

Об этом проинформировал директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Урунов продолжит карьеру в «Уфе». Аренда до конца сезона с правом выкупа», — заявил он.

Примечательно, что Урунов перешел в столичный клуб из «Уфы» в летнее трансферное окно 2020 года. Несколько дней назад стало известно, что футболист был выведен из состава «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Спартак» назвали составы на матч Кубка России.