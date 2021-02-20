Биатлонистка Павлова обратилась к фанатам из-за провалов на ЧМ

Российская биатлонистка Евгения Павлова обратилась к болельщикам после неудач на чемпионате мира в словенской Поклюке, передает ТАСС.

Женская сборная России по биатлону неудачно выступила в эстафете — биатлонистки заняли только 11-е место. При этом на мировом первенстве национальная команда не смогла завоевать ни одной медали.

«Нашим любимым болельщикам хочу сказать, что я не жалуюсь, не сваливаю ни на кого ответственность, всю вину я беру на себя. Я больше всех переживаю, что провалила главный старт этого сезона. Мне очень обидно за такое самочувствие», — заявила Павлова.

Павлова завершила выступление на чемпионате мира. 21 февраля пройдут масс-старты.

Ранее сообщалось, что российские биатлонистки повторили свой антирекорд в эстафетах на ЧМ.