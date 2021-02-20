Биатлонистка Павлова вновь раскритиковала тренеров сборной России

Российская биатлонистка Евгения Павлова вновь раскритиковала тренерский штаб национальной команды.

Более двух недель россияне готовились к стартам в горах Поклюки, где проходят соревнования. При этом биатлонисты жили не в ближайшем к трассе городе Бледе, а в горах, где восстановление организма проходит дольше. Позже Светлана Миронова и Ирина Казакевич перебрались в Блед.

«Нужно было спускать нас с высоты и жить внизу, нам такой возможности не предоставили. Я разговаривала с Шашиловым, мой тренер звонил Майгурову, просили спустить нас вниз.

Сказали, что они займутся, либо «решайте вопрос сами». С Михаилом Викторовичем разговаривала три дня, вывод — живу там, где жила», — цитирует Павлову «Матч ТВ».

По словам спортсменки, она «задыхается» после двух месяцев проживания в горах.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После девяти гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее тренер сборной России ответил на недовольство Павловой.