Венгер высказался о роли Роналду и Месси в их клубах

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о роли Лионеля Месси в «Барселоне», а также о положении Криштиану Роналду в «Ювентусе», передает beIN Sports.

По мнению французского специалиста, туринский клуб в построении своей игры надеется только на португальского форварда, что демонстрирует недостаточно высокий уровень мастерства выступающих рядом с ним игроков.

«То же самое касается и Месси. Если команда слишком полагается на него, это означает, что игроки «Барсы» не очень-то хороши», — сказал Венгер.

Ранее Венгер оценил шансы «Ливерпуля» во второй раз подряд выиграть Английскую премьер-лигу.