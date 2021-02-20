Главный тренера сборной России по биатлону попал в больницу

Главный тренер российской команды Валерий Польховский был госпитализирован 19 февраля, сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Как передает пресс-служба организации, специалист чувствовал себя плохо в последние дни.

«Его состояние критически ухудшилось в пятницу, и он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице, где Польховский провел несколько часов. В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Польховский находится под присмотром врачей национальной команды в гостинице. Он пропустит остаток чемпионата мира по биатлону.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать тренеров сборной России по биатлону на чемпионате мира в словенской Поклюке.