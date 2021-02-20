Комментатор Дмитрий Губерниев призвал поддержать тренеров сборной России по биатлону на чемпионате мира в словенской Поклюке.

По мнению журналиста, состав женской и мужской команд на эстафеты, который был выбран тренерским штабом национальной сборной, весьма перспективен.

«И даже если что-то пойдет не так в оставшихся гонках, не думаю, что надо шарахаться и менять Шашилова и Каминского», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Комментатор также считает, что главный тренер сборной Валерий Польховский также должен продолжить работу на своем посту.

«Главный тренер — это, наверное, более тонкая, административная работа. Мне кажется, тут нужен определенный регламент принятия решений», — сказал Губерниев.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU. После восьми гонок россияне не завоевали ни одной медали.

Ранее Губерниев высказался о шансах сборной России побороться за медали в оставшихся гонках.