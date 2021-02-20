Голкипер «Челси» Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе

Голкипер лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага высказался о своем будущем в клубе.

«На данный момент по шкале от 0 до 10 я счастлив на 7,5. Три месяца назад назвал бы чуть меньшую цифру из-за отсутствия игровой практики. Я хочу быть здесь. Нужно играть хотя бы немного, чтобы чувствовать себя лучше», — сказал Кепа в интервью COPE.



В турнирной таблице чемпионата Англии «синие» занимают четвертое место, набрав 42 очка.

Ранее «Челси» одержал четвертую победу в АПЛ.