Драчев призвал меньше подвергать критике российских биатлонистов

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал меньше подвергать критике российскую сборную за выступление на чемпионате мира.

Напомним, пока россияне не смогли завоевать медалей.

«Хотел бы обратиться ко всем критикам, которые ничего не сделали для того, чтобы развивался наш биатлон. Сделайте хотя бы что-то для биатлона или просто ничего не говорите», — передает слова Драчева «Чемпионат.com».

Также Драчев отметил, что спортсменов надо поддержать.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о составе мужской сборной России на эстафету.