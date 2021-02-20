Наставник «Барселоны» попытался подбодрить своих игроков после разгрома от «ПСЖ»
Андрей Черников
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Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман на тренировке попытался подбодрить своих игроков после разгрома в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от французского «ПСЖ».
Напомним, сине-гранатовые уступили со счетом 1:4.
«Мы можем делать великие дела в этом году. Надо перевернуть страницу, смотреть вперед и продолжать расти», — передает слова Кумана AS.
Ранее в «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с Лионелем Месси.