Бойцы Олейник и Даукаус провели дуэль взглядов накануне турнира UFC Vegas 19

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Олейник провел дуэль взглядов с Крисом Даукаусом.



Напомним, спортсмены встретятся в ночь на 21 февраля в рамках турнира UFC Vegas 19.

Также свой бой на турнире проведет россиянка Яна Куницкая. Она сразится с Кетлин Виейер, которая провалила взвешивание, показав на весах 62,6 кг.

В главном бою ивента американец Кертис Блэйдс померится силами со своим соотечественником Дерриком Льюисом.

Ранее Хабиб рассказал о съемках документального фильма о своей карьере.