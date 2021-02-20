Рублев высказался о матче 1/4 финала Australian Open против Медведева

Теннисист Андрей Рублев высказался о матче 1/4 финала Australian Open против Даниила Медведева.

Напомним, Медведев победил со счетом 7:5, 6:3, 6:2.



«Казалось, что мне было плохо в матче с Медведевым? Никакого теплового удара не было. Просто был первый теплый день. Виню себя за то, что показывал, что было тяжело. Это нужно скрывать. У Дани же это получалось», — передает слова Рублева Sportbox.



Ранее Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.