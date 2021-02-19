Увольнение Моуриньо обойдется «Тоттенхэму» более чем в €30 млн

Увольнение главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуриньо обойдется клубу более чем в €30 млн, сообщает ESPN.

По сообщениями источника, португальского специалиста наняли для того, чтобы под его руководством «шпоры» начали выигрывать трофеи, которых клуб не может добиться с 2008 года. В нынешнем сезоне подопечные Моуриньо близки к этому: 25 апреля они сыграют с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги.

Тем не менее глава «Тоттенхэма» Дэнис Леви обеспокоен нынешним положением команды в АПЛ и уже сообщил тренерскому штабу о необходимости добиваться положительных результатов.

Напомним, что ранее лондонский «Тоттенхэм Хостпур» нанес поражение «Вольфсбергу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.