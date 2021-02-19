«Краснодар» внес Сафонова в заявку на весеннюю часть сезона РПЛ
Антон Борисов
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«Краснодар» вернул голкипера Матвея Сафонова в заявку команды весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.
Сафонов пропустил зимние сборы в Дубае и Марбелье. В декабре 2020 года главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что голкипер получил травму на предыгровой тренировке.
В нынешнем сезоне РПЛ вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил решение клуба отзаявить Сафонова.