«Краснодар» внес Сафонова в заявку на весеннюю часть сезона РПЛ

«Краснодар» вернул голкипера Матвея Сафонова в заявку команды весеннюю часть сезона Российской премьер-лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Сафонов пропустил зимние сборы в Дубае и Марбелье. В декабре 2020 года главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил, что голкипер получил травму на предыгровой тренировке.

В нынешнем сезоне РПЛ вратарь принял участие в 14 матчах, в которых пропустил 18 мячей.

Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил решение клуба отзаявить Сафонова.