РФС снимет с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российский футбольный союз (РФС) снимет с «Тамбова» запрет на регистрацию новых футболистов, передает Sport24.
Напомним, эта мера была применена к тамбовчанам из-за задолженности перед игроками.
По ходу нынешнего сезона «Тамбов» столкнулся с финансовыми сложностями. Ряд игроков покинул команду. Российская премьер-лига (РПЛ) объявила о досрочном выделении команде будущих обязательных выплат, а команды готовы помочь тамбовчанам, отдав некоторых игроков в аренду.
Ранее Евгений Бушманов поделился ожиданиями от игры «Динамо» — «Спартак».