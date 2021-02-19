Кафельников поделился ожиданиями от матча между Медведевым и Джоковичем

Экс-теннисист Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между россиянином Даниилом Медведевым и Новаком Джоковичем Джоковичем, передает Sport24.

Поединок пройдет в рамках финала Australian Open.



«Что касается ожиданий от финала, то здесь 51 на 49 в пользу Джоковича. Потому что это Джокович, а не Вася Пупкин. Наверняка подсознательно у серба одна идея — закончить карьеру с наибольшим количеством «шлемов», — сказал Кафельников.

Ранее Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.