Российского тренера осудили за склонение подростков к употреблению допинга
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российского тренера физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске осудили за склонение подростков к употреблению допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельского областного суда.
Отмечается, что наставник освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности преступления.
Тренер сам делал уколы своим подопечным, тщательно прятал запрещенный к употреблению препарат, а использованные расходные материалы забирал с собой.
Дети успешно выступали в соревнованиях, но наставник был недоволен отсутствием значимого роста показателей.
Ранее менеджер Сергея Ковалева высказался о проваленных допинг-тестах боксера.