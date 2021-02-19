Российского тренера осудили за склонение подростков к употреблению допинга

Российского тренера физкультурно-оздоровительного комплекса в Северодвинске осудили за склонение подростков к употреблению допинга, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Архангельского областного суда.



Отмечается, что наставник освобожден от уголовной ответственности из-за истечения срока давности преступления.

Тренер сам делал уколы своим подопечным, тщательно прятал запрещенный к употреблению препарат, а использованные расходные материалы забирал с собой.

Дети успешно выступали в соревнованиях, но наставник был недоволен отсутствием значимого роста показателей.

Ранее менеджер Сергея Ковалева высказался о проваленных допинг-тестах боксера.