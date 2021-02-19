Наставник «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»
Андрей Черников
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Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча со столичным «Спартаком», передает «Чемионат.com».
«Ожидаем интенсивный матч. Первая игра после зимней паузы, интенсивно тренировались. Ожидаем интересной и интенсивной игры. Мы готовимся к игре. Не думаем о погоде», — сказал Шварц.
Встреча пройдет 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России.
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