Наставник «Динамо» Шварц поделился ожиданиями от матча со «Спартаком»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча со столичным «Спартаком», передает «Чемионат.com».



«Ожидаем интенсивный матч. Первая игра после зимней паузы, интенсивно тренировались. Ожидаем интересной и интенсивной игры. Мы готовимся к игре. Не думаем о погоде», — сказал Шварц.

Встреча пройдет 20 февраля в рамках 1/8 финала Кубка России.

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