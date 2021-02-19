Быстров сравнил Берга с деревом

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Экс-футболист «Краснодара» Владимир Быстров сравнил шведского игрока «быков» Маркуса Берга с деревом.

В сториз Instagram Быстров выложил фото растения в снегу.

«Как прекрасен Берг зимой», — подписал снимок Быстров.

Напомним, в матче 1/16 финала Лиги Европы «Краснодар» дома уступил загребскому «Динамо» со счетом 2:3. Швед отметился забитым мячом.

Ранее Александр Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче с загребским «Динамо».