Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»
Андрей Черников
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо», передает Rusfootball.info.
Напомним, «быки» проиграли со счетом 2:3.
«Краснодару не хватало игрового тонуса. Поэтому в каких-то эпизодах, особенно в борьбе, Загреб был сильнее. «Краснодар» же хорошо владел мячом и создавал моменты», — сказал Бородюк.
Ранее Александр Бубнов оценил шансы «Краснодара» на выход в 1/8 ЛЕ.