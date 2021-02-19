Бородюк оценил игру «Краснодара» в матче с загребским «Динамо»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и загребским «Динамо», передает Rusfootball.info.



Напомним, «быки» проиграли со счетом 2:3.

«Краснодару не хватало игрового тонуса. Поэтому в каких-то эпизодах, особенно в борьбе, Загреб был сильнее. «Краснодар» же хорошо владел мячом и создавал моменты», — сказал Бородюк.

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