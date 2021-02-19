Олейник рассказал о своем отношении к Петру Яну

Российский боец Алексей Олейник рассказал о своем отношении к чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петру Яну, передает «Чемпионат.com».

«Иногда люди говорят, что Петр какой-то заносчивый и задирает нос. Ко мне он очень уважительно относится. И я всегда стараюсь платить человеку его монетой», — сказал Олейник.



Напомним, Олейник выступает в UFC в тяжелой весовой категории.

Ранее глава UFC Дана Уайт проиграл $1 млн на матче по боксу.