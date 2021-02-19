Малафеев — об интимном видео Дзюбы: я безусловно так делаю

Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о скандальном видео форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

Напомним, в ноябре 2020 года в интернете появился ролик, на котором нападающий занимается мастурбацией.



«Мы теперь поняли, что в принципе это нормально и естественно. Делаю ли так я? Безусловно. Но не выкладываю. Зачем? На самом деле в этом действительно нет ничего предосудительного», — сказал Малафеев на YouTube-канале «Василий Смольный».

Ранее Михаил Галустян пристыдил Дзюбу за мастурбацию на видеокамеру.