Овечкин впервые в сезоне не смог отметиться заброшенной шайбой в трех играх подряд

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19 февраля «Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Стоит отметить, что россиянин впервые в сезоне не смог отличиться заброшенной шайбой в трех играх подряд.

Овечкин провел на льду более 16 минут, нанеся четыре броска в створ.

Ранее Овечкин вошел в топ-100 ассистентов в истории НХЛ.