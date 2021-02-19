Овечкин впервые в сезоне не смог отметиться заброшенной шайбой в трех играх подряд
Андрей Черников
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19 февраля «Вашингтон» обыграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 3:1.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился результативной передачей. Стоит отметить, что россиянин впервые в сезоне не смог отличиться заброшенной шайбой в трех играх подряд.
Овечкин провел на льду более 16 минут, нанеся четыре броска в створ.