Мостовой: «Краснодар» еще хорошо отделался в матче с загребским «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался об игре «Краснодара» против загребского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, подопечные Мурада Мусаева могли проиграть с гораздо более крупным счетом.

«По тому, что я увидел, можно сказать, что Краснодар» еще хорошо отделался. «Динамо» могло еще пару мячей забить. Любой их подход к воротам заканчивался моментом.

Не думаю, что у «быков» есть шансы в ответной игре», — сказал Мостовой.

Ранее бывший главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев призвал «Краснодар» решить вопрос с вратарем.