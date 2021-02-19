Директор «Тамбова» назвал условие, при котором команда сыграет в РПЛ

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков назвал условие, при котором команда продолжит выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) и Кубке страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, футболисты должны пойти на определенные уступки и временно снять свои претензии к клубу, чтобы получить возможность открыть заявку и сформировать состав на матч 1/8 финала Кубка России против московского «Локомотива».

Напомним, что игра должна состояться в Москве на стадионе «РЖД Арена» в воскресенье, 21 февраля.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев жестко ответил журналисту после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».