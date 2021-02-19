«Арсенал» сыграл вничью с «Бенфикой» в матче Лиги Европы

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В первом матче 1/16 финала Лиги Европы лиссабонская «Бенфика» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом».

Встреча прошла в столице Португалии на стадионе «Да Луш» при пустых трибунах и завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев единственный гол на свой счет оформил Пицци, реализовавший пенальти.

У гостей с передачи Седрика Соареша отличился Букайо Сака.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» обыграл «Маккаби» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.