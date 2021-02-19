«Аякс» без Промеса обыграл «Лилль» в Лиге Европы
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Амстердамский «Аякс» обыграл «Лилль» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча прошла в городе Вильнев-д'Аск на стадионе «Пьер Моруа» при пустых трибунах и завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе победителей забитыми мячами отметились Душан Тадич и Брайан Бробби.
У проигравшей команды единственный гол оформил Тимоти Веа.
Ответная игра пройдет 25 февраля.
Ранее главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против загребского «Динамо».