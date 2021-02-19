Мусаев отказался обвинять Городова в проигрыше загребскому «Динамо»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев отказался обвинять вратаря Евгения Городова в проигрыше загребскому «Динамо». Об этом сообщает Sports.ru.

По его словам, команда вместе несет ответственность за неудовлетворительный результат и вместе должна постараться исправить ситуацию в ответном матче.

Также Мусаев заявил, что основной голкипер «быков» Матвей Сафонов вернется в общую группу через две недели.



Ранее сообщалось, что Английская премьер-лига (АПЛ) не будет сокращать число участников турнира из-за реформ Лиги чемпионов.