Мбаппе мог оказаться бесплатно в «Арсенале»

Французский форвард Килиан Мбаппе мог оказаться бесплатно в лондонском «Арсенале». Об этом в интервью Sky Sports рассказал экс-наставник «канониров» Арсен Венгер.

По его словам, он был у нападающего в гостях, когда тот решал вопрос о продолжении карьеры.

«Я был у него дома, когда он размышлял, оставаться в «Монако» или нет. Он мог перейти к нам в качестве свободного агента.

Думаю, что у каждого клуба полно таких историй», — сказал Венгер.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско раскрыл детали возможного возвращения нападающего амстердамского «Аякса» Квинси Промеса.