«Тоттенхэм» оценил Кейна в £150 млн

Лондонский «Тоттенхэм» оценил нападающего Харри Кейна в £150 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «шпоры» решительно настроены сохранить британца в составе, однако необходимость выплачивать кредит за построенный стадион может заставить руководство клуба пересмотреть свою позицию.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 21 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что сборная России сохранила за собой 39-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).