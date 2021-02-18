«Тоттенхэм» оценил Кейна в £150 млн
Вадим Балканов
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Лондонский «Тоттенхэм» оценил нападающего Харри Кейна в £150 млн. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации источника, «шпоры» решительно настроены сохранить британца в составе, однако необходимость выплачивать кредит за построенный стадион может заставить руководство клуба пересмотреть свою позицию.
В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Кейн провел 21 матч, в которых забил 13 мячей и отдал 11 результативных передач.
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