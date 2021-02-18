«Зенит» близок к снятию с первенства России
Вадим Балканов
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Иркутский «Зенит» близок к снятию с первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ). Об этом сообщает «Ирсити».
По информации источника, у клуба возникли серьезные финансовые проблемы.
«У клуба нет денег. Никому футбол в Иркутске не нужен. Министерство спорта заявляет: в Иркутской области профессиональный футбол не нужен», — сказал спортивный директор Александр Ковалев.
Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.