«Зенит» близок к снятию с первенства России

Иркутский «Зенит» близок к снятию с первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ). Об этом сообщает «Ирсити».



По информации источника, у клуба возникли серьезные финансовые проблемы.

«У клуба нет денег. Никому футбол в Иркутске не нужен. Министерство спорта заявляет: в Иркутской области профессиональный футбол не нужен», — сказал спортивный директор Александр Ковалев.

Ранее стали известны претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов.