Давыденко оценил шансы Карацева на выход в финал Australian Open

Бывший победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Николай Давыденко оценил шансы Аслана Карацева на выход в финал Australian Open — 2021. Его слова передает «Чемпионат».

Эксперт считает, что 27-летний россиянин не испытывает никакого давления, так как уже забрался очень высоко.

«Психологически Карацеву в данный момент очень легко. Он набрал много очков, вошел в топ-50, обеспечил себе посев на всех турнирах. Аслан сейчас в свободном плавании.

Он будет выходить и показывать свой лучший теннис, но в подсознании все равно сидит, что Джокович ве-таки сильнее», — сказал Давыденко.

Ранее сообщалось, что американская теннисистка Дженнифер Брейди вышла в финал турнира Australian Open.