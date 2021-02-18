Россия сохранила за собой 39-е место в новом рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила за собой 39-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лидирующую строчку в списке сохранила за собой Бельгия. На второй позиции расположилась Франция, на третьей — Бразилия.

Также в первую пятерку вошли Англия и Португалия.

Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес продлил контракт с московским ЦСКА.