Россия сохранила за собой 39-е место в новом рейтинге ФИФА
Вадим Балканов
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Сборная России сохранила за собой 39-е место в новом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Лидирующую строчку в списке сохранила за собой Бельгия. На второй позиции расположилась Франция, на третьей — Бразилия.
Также в первую пятерку вошли Англия и Португалия.
Ранее сообщалось, что защитник сборной России Марио Фернандес продлил контракт с московским ЦСКА.