Плющенко объяснил отсутствие заявки Трусовой на финал Кубка России

Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил отсутствие заявки бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой на финал Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, 16-летняя спортсменка продолжает восстановление после травмы и готовится к предстоящему чемпионату мира в Стокгольме.

Напомним, что мировое первенство пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.

Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион России Михаил Коляда не примет участие в финале Кубка страны.