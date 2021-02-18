Плющенко объяснил отсутствие заявки Трусовой на финал Кубка России
Вадим Балканов
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Тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко объяснил отсутствие заявки бронзовой призерки чемпионата Европы 2020 года Александры Трусовой на финал Кубка России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, 16-летняя спортсменка продолжает восстановление после травмы и готовится к предстоящему чемпионату мира в Стокгольме.
Напомним, что мировое первенство пройдет с 22 по 28 марта в Швеции.
Ранее сообщалось, что трехкратный чемпион России Михаил Коляда не примет участие в финале Кубка страны.