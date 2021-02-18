Экс-тренер сборной России Капелло поддержал Роналду в недовольстве судейством

Бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло и экс-нападающий команды Алессандро Дель Пьеро однозначно высказались по поводу спорного эпизода, произошедшего в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским клубом и португальским «Порту» (1:2).

На последних минутах матча случился спорный эпизод, исходом которого остался недоволен португальский нападающий туринской команды Криштиану Роналду. Форвард упал в штрафной соперника, однако главный арбитр принял решение не назначать пенальти, что привело игрока в ярость.

«Это чистый пенальти. Без вариантов», — заявили Капелло и Дель Пьерро во время эфира Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что Роналду остался недоволен судейством в матче против «Порту».