Автор дубля Холанд высказался о победе «Боруссии» над «Севильей»

Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холланд прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Севильи», передает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций.

Встреча завершилась победой немецкого клуба со счетом 3:2. Холанд в матче оформил дубль, а также помог отличиться Махмуду Дахуду.

«Я чувствую... не знаю, можно ли сказать, что дело в мотивации, страсти или чем-то таком, но мы сегодня действовали более четко. Это хорошо. Нездорово пропускать два гола, но приятно забить три на выезде», — заявил футболист.

В этом поединке форвард установил уникальное достижение Лиги чемпионов. Норвежец стал первым футболистом в истории турнира, который смог забить 18 мячей в стартовых 13 матчах.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда принес «Боруссии» победу над «Севильей» в Лиге чемпионов.