«Бернли» и «Фулхэм» сыграли вничью в матче АПЛ

«Бернли» сыграл вничью с лондонским «Фулхэмом» в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая в Бернли, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Эшли Барнс. У гостей мяч забил Ола Эйна.

После 24 туров «Бернли» набрал 27 очков и поднялся на 15-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). «Фулхэм» (19) располагается на 18-й строчке.

В следующем туре «Бернли» примет «Вест Бромвич Альбион», а «Фулхэм» в Лондоне сыграет с «Шеффилд Юнайтед».

Ранее сообщалось, что лондонский «Челси» одержал четвертую победу в АПЛ подряд и обошел «Ливерпуль».

Англия. Премьер-лига. 24-й тур

«Бернли» (Бернли) — «Фулхэм» (Лондон) — 1:1

Голы: 0:1 — Эйна, 49; 1:1 — Барнс, 52.