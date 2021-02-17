Олимпийский чемпион назвал катастрофой выступление Логинова и Елисеева на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Лучшим среди россиян стал Саид Халили, занявший шестое место. Евгений Гараничев стал 16-м, Александр Логинов — 31-м, а Матвей Елисеев — 61-м.

«Все остальные наши спортсмены, кроме Халили, — разочарование. Логинов и Елисеев — катастрофа. На чемпионат мира в таком состоянии приезжать нельзя», — заявил экс-спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее Халили оценил свое выступление в индивидуальной гонке.