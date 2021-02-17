Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую эстафету

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назвал состав на женскую эстафетную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

На старт выйдут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. При этом специалист отметил, что за день до гонки могут произойти изменения, если кто-то из биатлонисток окажется не готов бежать гонку.

«Не хочу ничего ломать. Но варианты еще возможны, будем думать», — цитирует Шашилова ТАСС.

Женская эстафета пройдет 20 февраля. Начало — в 13.45 мск.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее был назван состав сборной России на сингл-микст.