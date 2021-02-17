Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ, Халили — шестой

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд стал победителем в индивидуальной гонке на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Спортсмен показал время 49 минут 27,6 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал немец Арнд Пайффер (+16,9; 0). Третье место занял еще один представитель Норвегии Йоханнес Дале (+40,9; 1).

Лучшим среди россиян стал Саид Халили, показавший шестой результат (+1.45,3; 0). Евгений Гараничев занял 16-е место (+3.30,9; 2), Александр Логинов — 31-е (+3.54,1; 3), Матвей Елисеев — 61-е (+6.02,0; 3).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Чемпионат мира по биатлону в Поклюке завершится 21 февраля. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают под флагом Союза биатлонистов России, а в качестве гимна используется гимн IBU.

Ранее был назван состав сборной России на сингл-микст на чемпионате мира.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка

Индивидуальная гонка, 20 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 49:27,6 (0)

2. Арнд Пайффер (Германия) — +16,9 (0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) — +40,9 (1)…

6. Карим Халили (Россия) — +1.45,3 (0).